Champions League: Bei Bayern-Spiel! Kuriose Schiedsrichter-Szene ärgert Tuchel

Was war das denn? Im Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom hat sich eine kuriose Szene um Schiedsrichter Slavko Vincic ereignet. Der slowenische Unparteiische rutschte in der 34. Minute beim Versuch, dem Ball auszuweichen, unglücklich aus - und verhinderte einen vielversprechenden Bayern-Angriff. (Bayern vs. Lazio JETZT im Liveticker)