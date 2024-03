Champions League: Nach acht Jahren! Historischer Elfer-Krimi bei Arsenal-Coup

Es war ein wahrhaftiger Elfer-Krimi, den die Champions League seit acht Jahren nicht mehr erleben durfte. 2016 wurde zuvor das letzte Mal ein Duell in der Königsklasse vom Punkt entschieden.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Im Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand kam es damals im Finale zum Stadtderby zwischen Real Madrid und Atlético Madrid. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit setzte sich Real im Elfmeterschießen mit 5:3 durch und bejubelte anschließend den damals fünften Champions-League-Triumph (inzwischen acht).

Arsenal bezwingt Achtelfinal-Fluch

Bei den letzten sieben Teilnahmen an einer K.o.-Runde der Champions League scheiterte Arsenal sieben Mal im Achtelfinale. Nach 14 Jahren und acht Anläufen gelang in diesem Jahr der Einzug in die Runde der besten Acht.