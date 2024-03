Champions League: Warum der BVB von Leipzigs CL-Aus profitiert

Insgesamt 32 Team werden in dem Turnier vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA um den Titel spielen - ohne Leipzig, dafür aber mit Borussia Dortmund.

Laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo bekommt jedes Team bist zu 50 Millionen Euro fix. Nicht zuletzt deshalb hatte der BVB immer das Ziel ausgegeben, dort am Start zu sein. Ein Saisonziel, das ordentlich Geld in die Kasse spült, ist demnach für die Westfalen gesichert.

Bayern war bereits qualifiziert

Neben Dortmund wird auch der FC Bayern bei dem neugeschaffenen Turnier in gut 15 Monaten an den Start gehen. Zwölf Teams aus Europa nehmen an dem Turnier teil, sie werden anhand ihrer Erfolge in der Champions League einsortiert.