Eiskalt! Harry Kane lässt TV-Experten auflaufen: "Kann nicht glauben, dass du mir das antust!"

Erst Doppelpacker, dann gnadenlos ehrlich: Harry Kane hat beim Viertelfinaleinzug des FC Bayern in der Champions League erst die Fans jubeln lassen, ehe er die TV-Experten zum Johlen brachte.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Kane-Antwort sorgt für Gelächter

Kanes klare Antwort: „Das ist falsch.“ Damit sorgte er im TV-Studio für schallendes Gelächter, nicht zuletzt bei Carragher selbst. In einer Mischung aus Bestürzung und Belustigung rief er: „Harry, tu mir das nicht an! Ich erzähle jedem in Amerika, dass wir Freunde sind, dass wir eine tolle Beziehung haben. Ich kann nicht glauben, dass du mir das gerade angetan hast!‘