Bayern-Einzelkritik: De Ligt verdient sich Szenenapplaus

Die Elf des am Saisonende scheidenden Cheftrainers Thomas Tuchel drehte nach der 0:1-Hinspielpleite im Champions-League-Achtelfinale den Spieß um und besiegte Lazio Rom in der Allianz Arena mit 3:0 .

JOSHUA KIMMICH: Fremdelte nicht mehr ganz so mit der Rechtsverteidigerposition wie noch beim Spiel in Freiburg. Biss sich in die Zweikämpfe, auch wenn er bei Sprints manchmal das Nachsehen hatte. SPORT1-Note: 2,5

ERIC DIER: Lieferte in den ersten 45 Minuten alles ab, was einen guten Innenverteidiger ausmacht. Gute Bälle in die Spitze, Zweikampfstärke und Kopfballversuche in der Offensive. Blieb auch in der zweiten Halbzeit ohne Fehl und Tadel und machte die Mitte dicht. SPORT1-Note: 2