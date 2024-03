"Sensationell!" Hamann feiert Bayern-Teenie

Nach dem überzeugenden 3:0 des FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom fand Sky -Experte Dietmar Hamann für Münchens Mittelfeldspieler Aleksander Pavlovic lobende Worte und sah Trainer Thomas Tuchel nun in ruhigem Fahrwasser.

„Pavlovic kam zum ersten Mal bei einem großen Spiel gegen den BVB 30 Minuten vor Schluss in die Partie und hat das schon über die Zeit gebracht wie ein alter Hase“, lobte der Ex-Bayern-Profi: „Wie er heute bei seinem ersten CL-Einsatz von Beginn weg gespielt hat, ist sensationell. [...] Was für ein Talent! In einer anderen Phase oder einer anderen Saison wäre er vielleicht gar nicht zum Einsatz gekommen, deswegen können wir froh sein, dass er da ist.“