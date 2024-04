"Alles möglich": Hainer kämpferisch vor Arsenal - auch Final-Einzug realistisch

Bayern -Präsident Herbert Hainer blickt mit großer Zuversicht auf das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr im SPORT1 -Liveticker) gegen den FC Arsenal . „Gemeinsam mit den Fans ist alles möglich“, sagte Hainer der Mediengruppe Münchner Merkur/tz und forderte: „Wir müssen alles bündeln für das große Ziel: Halbfinale!“

Dort stand der deutsche Fußball-Rekordmeister zuletzt vor dem Triple-Triumph 2020. Hainer hält wie damals auch in diesem Jahr sogar den Final-Einzug für realistisch. „In der Form vom Hinspiel gegen Arsenal traue ich es der Mannschaft zu! Wir sind der FC Bayern“, sagte er. Das 2:2 in London habe bewiesen, „zu was die Mannschaft in der Lage ist und dass sie in Europas Spitze mitspielen kann.“