FC Bayern: Sané und Musiala fit für Real? Tuchel mit besorgniserregendem Update

Der FC Bayern bangt vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid in der Champions League weiter um seine Superstars. Vor dem Abschlusstraining konnte Trainer Thomas Tuchel noch nicht sagen, ob Leroy Sané, Jamal Musiala und Co. für das Spiel am Dienstag rechtzeitig fit werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Tuchel sprach von einer „Last-Minute-Entscheidung bei Jamal und Leroy. Last Minute heißt aber nach Möglichkeit aber schon heute, nach dem Abschlusstraining.“

Sané laboriert seit Wochen an einer Schambeinreizung, die ihn immer wieder ausbremst. In der Bundesliga verpasste er die letzten vier Spiele, zuletzt kam er gegen den FC Arsenal in der Königsklasse zum Einsatz.

Tuchel gibt Update zu verletzten Stars

Musiala hatte die Partie am Samstag gegen Eintracht Frankfurt, bei der sich auch Matthijs de Ligt und Konrad Laimer verletzt hatten, verpasst. „Da sieht es bei Konni am besten aus“, meinte Tuchel: „Und dann werden wir sehen, was mit Leroy und Jamal ist. Die sind immer wieder in der Behandlung, auch jetzt gerade wieder.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Bei Matta (de Ligt, Anm.) ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, bei Upa (Dayot Upamecano) nach meinem letzten Stand auch“, sagte Tuchel zu den Trainingsplänen. Laimer wolle an der finalen Einheit vor dem Real-Showdown teilnehmen, er hatte sich eine Kapselverletzung zugezogen.

Die Bayern treffen am Dienstag um 21 Uhr auf die Königlichen, das Hinspiel findet in der Allianz Arena statt. Das Rückspiel steigt am 8. Mai in Madrid.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Doch schon die Halbfinalspiele fühlen sich wie ein Endspiel an, erklärte Tuchel. Entsprechend wolle er auch wie für ein Finale aufzustellen. „Vier angeschlagene Spieler wären in der Summe vielleicht ein bisschen viel, wenn wir wissen sollten, dass keiner dieser Spieler durchspielen kann. Das werden wir nicht machen.“