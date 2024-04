Arsenal-Coach widerspricht Bayern - Arteta äußert sich zum Elfmeter-Wirbel in der Champions League

Der Schiedsrichter habe lediglich „gesunden Menschenverstand“ genutzt, erklärte er auf einer Pressekonferenz anlässlich des Premier-League-Spiels gegen Aston Villa ( So., 17.30 Uhr im LIVETICKER ).

In der zweiten Halbzeit der Partie hatte Schiedsrichter Glenn Nyberg beim Stand von 2:1 für Bayern in die Abstoß-Bewegung von Arsenals Torhüter David Raya hineingepfiffen. Daraufhin nahm Verteidiger Gabriel den Ball kurz in die Hand. Nyberg ließ das Spiel jedoch weiterlaufen, während Bayerns Spieler einen Elfmeter forderten.