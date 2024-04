Champions League: BVB bangt vor Atletico um Can

Der BVB geht mit großem Respekt in die beiden Duelle. "Sie haben eine neue Kunst des Verteidigens implementiert. Sie machen viele Dinge herausragend gut", sagte Terzic über den sehr unbequemen spanischen Tabellenvierten: "Sie wissen, was sie tun müssen, um die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Was Diego Simeone hier aufgebaut hat, ist eine unglaubliche Reise."