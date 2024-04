Champions League: Überraschung bei BVB-PK vor Atlético-Spiel - Terzic klärt auf

Zum ersten Mal seit drei Jahren steht Borussia Dortmund im Viertelfinale der Champions League.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gegen Atlético Madrid (Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER) soll Edin Terzics Mannschaft möglichst ihr „bestes Gesicht zu zeigen, wie wir das schon so oft getan haben diese Saison“. Personell bangt der BVB allerdings noch um den Einsatz des kränkelnden Emre Can, der auch auf der PK kurzfristig durch Felix Nmecha ersetzt wurde. Die PK zum Nachlesen im Ticker.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ Nmecha über sein Comeback +++

„Ich war lange raus. Ich bin gerade in einer Phase, in der ich den Rhythmus wieder aufbaue. In den letzten Wochen diese Minuten zu bekommen, war sehr wichtig für mich. Wir geben alle Gas in der Mitte, aber wir wünschen uns auch gegenseitig das Beste.“

+++ Terzic über mentale Stärke +++

„Man darf nicht vergessen, dass wir in der Champions League schon das eine oder andere schwere Auswärtsspiel hatten. In den letzten Monaten haben wir Erfahrungen sammeln dürfen, insbesondere auswärts gegen Topmannschaften antreten zu dürfen. Ein K.o.-Spiel ist aber noch mal etwas anderes. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und Einzelgespräche geführt. Es geht nicht nur um die Atmosphäre im Stadion, sondern darum, dass wir bei uns bleiben und die Dinge, die uns stark gemacht haben, auf den Platz bekommen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Terzic über Atletico +++

„Sie haben so viel Qualität, sie haben in den letzten Jahren immer sehr gute Spieler geholt. Es fällt mir brutal schwer, mich auf einen Spieler festzulegen. Sie haben bewiesen, dass der Teamgedanke das Wichtigste ist. Das leben sie seit Jahren vor. Atletico ist deswegen so erfolgreich, weil sie als Team erfolgreich sind.“

+++ Terzic über Sancho +++

„Jadon ist ein außergewöhnlicher Spieler. Am Anfang war er sofort da, er war gesund, es war wichtig, dass er viele Trainingseinheiten hatte. Trotzdem hat man gemerkt, dass ihm der Rhythmus gefehlt hat. Das hat er sich jetzt hart erarbeitet. Was viele nicht so wahrnehmen ist, wie fleißig er verteidigt. Es ist wichtig, dass sie in der Offensive ihr Talent und in der Defensive ihren Charakter zeigen. Da ist Jadon auf einem sehr guten Weg.“

+++ Terzic über möglichen Halbfinal-Einzug +++

„Was ich verspüre, ist komplett zweitrangig. Für uns als Klub wäre es extrem wichtig. Wenn man sieht, dass uns nach der Saison immer wichtige Spieler verlassen haben, weil sie das auch mal erleben wollen, im Halbfinale zu stehen. Vielleicht würde uns das helfen, dass man nicht woanders hingehen muss, um das große Glück zu finden. Ich war vor zwei Jahren hier beim Rückspiel Atletico Madrid gegen Manchester City. Ich weiß, dass es physisch und mental eine große Herausforderung wird, das ist das Einzige, auf das wir uns konzentrieren.“

+++ Terzic über Adeyemi +++

„Wir sind froh, dass er beschwerdefrei geblieben ist. Er wurde reingeworfen, hat sich stabilisiert. Er ist im Laufe der letzten Wochen immer besser ins Spiel gekommen. Gegen Stuttgart war mit das beste Spiel und die beste Leistung von ihm in dieser Saison. Er hat Potenzial und bringt super viel mit, wenn er das einbringt, sind wir überzeugt, dass er sehr wichtig für uns sein wird.“

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Terzic über Intensität +++

„Wir wissen, dass wir uns darauf nicht ausruhen dürfen. Wir waren wirklich zuletzt zufrieden mit der Intensität, aber es gilt, das immer alle drei Tage auf den Platz zu bringen. Atletico wird immer reduziert auf die Kunst des Verteidigens, aber sie haben mit Manchester City in der Champions League die meisten Tore erzielt. Sie stellen einen immer vor große Herausforderungen, darauf müssen wir uns einstellen. Sie sind in der Lage, jedem Gegner ihr Spiel aufzuzwingen, wir müssen schauen, dass wir unser Spiel durchziehen.“

+++ Terzic über „kleines Monster“ +++

„Das sollte nicht negativ und auch nicht niedlich klingen. Gerade in K.o.-Phasen weiß Atletico, wie sie spielen müssen, um ihre Ergebnisse zu erzielen. Was Diego Simeone hier geschaffen hat, ist etwas ganz Besonderes. Dass man so lange so erfolgreich Fußball spielt, ist ein Vorbild, nicht nur für uns. Wir freuen uns extrem darauf. Wir wissen, dass sie hier mit dem Stadion und der Atmosphäre einen kleinen Vorteil haben. Aber wir wollen ein gutes Ergebnis erzielen und sind bereit, unser bestes Gesicht zu zeigen.“

+++ Nmecha über Vorbereitung auf Atletico +++

„Wir sind alle bereit und wollen morgen unser Champions-League-Gesicht zeigen. Wir müssen kämpfen und füreinander da sein, hoffentlich wird es reichen“, sagt Nmecha auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Terzic über die erwartete Zweikampfhärte +++

„Die Art und Weise wie Atletico Madrid diesen Erfolg in den letzten Jahren erzielt wurde, ist bekannt. Sie haben eine neue Form und Kunst des Verteidigens implementiert. Sie machen viele Dinge herausragend gut. Sie waren häufig Thema in unserem Meetingraum, auch wenn wir nicht gegen sie gespielt haben. Wir wissen, dass es besonders hier im Stadion nicht ganz leicht wird, aber besonders im Bereich Intensität haben wir in den letzten Wochen große Schritte nach vorne gemacht, das gilt es morgen zu überprüfen“, sagt Terzic auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Nmecha über das Spiel +++

„Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Es ist Champions League, alle wollen da spielen. Hoffentlich können wir ein gutes Ergebnis erzielen.“

+++ Terzic über Can +++

„Emre geht es soweit ganz gut, er hat nur heute Morgen ein bisschen gekränkelt vor dem Abflug. Wir haben ihn ein bisschen geschont. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir sind zuversichtlich, dass er morgen zum Einsatz kommen kann.“

+++ Terzic und Nmecha legen los +++

Die PK beginnt.

+++ Nmecha ersetzt Can +++

Überraschenderweise wird neben Terzic nicht - wie zunächst angekündigt - Kapitän Emre Can, sondern Felix Nmecha auf dem Podium Platz nehmen. Eine Begründung für den kurzfristigen Tausch lag zunächst noch nicht vor. Dass Nmecha sprechen wird, könnte darauf hindeuten, dass der zentrale Mittelfeldspieler am Mittwoch auch zum Einsatz kommt.

+++ Simeone warnt vor dem BVB +++