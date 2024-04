Champions League: Ex-Klub-Schreck Dembélé freut sich auf BVB

Ousmane Dembélé trifft in der Champions League zum zweiten Mal in Folge auf einen Ex-Klub: Im Viertelfinale wurde der französische Weltmeister dabei zum Albtraum für seinen ehemaligen Arbeitgeber FC Barcelona - jetzt freut er sich auf Borussia Dortmund.

Was so manchem Barca-Fan missfiel, wie unter anderem die Reaktionen in den Sozialen Medien zeigten. Ein Bild von Dembélé ging nach dem Rückspiel viral: Zu sehen ist der Offensivspieler, der die Schlussminuten der Partie auf der Bank verbrachte - und dabei ein Grinsen in Maximalbreite aufgesetzt hatte.