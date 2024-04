"Desaster! Schande!" Xavi tobt nach Wutanfall-Rot weiter! Drei Platzverweise für Barca

Xavi sieht Rot und schimpft: „Es ist ein Desaster!“

Xavi sprang an der Mittellinie auf und ab, warf die Arme in die Luft und trat in seiner Wut sogar eine Schaumstoff-Werbebande weg. In Richtung des Referees schien er sogar das Wort „H****sohn“ zu brüllen. Schiedsrichter István Kovács machte daraufhin kurzen Prozess und schickte Xavi mit einer Roten Karte auf die Tribüne.