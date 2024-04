Champions League: Hummels' emotionale Liebeserklärung an den BVB

Mats Hummels hat mit einer Liebeserklärung an die Fans auf den Halbfinal-Einzug von Borussia Dortmund in der Champions League reagiert. Der Superstar des BVB berichtete begeistert von der Atmosphäre beim 4:2 gegen Atlético Madrid.

„Ich sage es euch. Wenn ihr als Spieler in so einem Spiel in diesem Stadion auf dem Platz gestanden habt. Dann wisst ihr, es geht nicht mehr im Fußball. Die Stimmung auf den Rängen, die Energie im Stadion. Sowas gibt es nur hier, das vergisst man nie. NIE!“