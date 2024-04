Champions League: Marc André Ter Stegen widerspricht Xavi öffentlich

Der deutsche Nationaltorhüter Marc André Ter Stegen hat seinem Trainer Xavi nach dem Aus des FC Barcelona in der Champions League öffentlich widersprochen. Anders als der Coach sah der Keeper in dem Platzverweis für seinen Teamkollegen Roland Araujo eine vertretbare Entscheidung.

„Wir haben PSG so erwartet. Am Ende bist du nach einer halben Stunde nur noch ein Mann. Ich will nicht sagen, dass es ein Fehler war, ich wollte nach dem Ball greifen. Man kann das Foul von Araújo pfeifen, und wenn man es pfeift, ist es ein Platzverweis.“