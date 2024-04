Champions League: PSG trickst - Nachteil für den BVB?

Borussia Dortmund steht gegen Paris Saint-Germain vor einem harten Kampf um den Einzug ins Champions-League-Finale. Um die Chance zu erhöhen, dass PSG erstmals seit 2020 wieder in ein Endspiel der Königsklasse einziehen kann, hat die Ligue 1 ihre Hilfe angeboten.

Wie der französische Ligaverband LFP nun bekanntgab, wird die Partie von PSG gegen OGC Nizza verlegt, die am Wochenende zwischen den beiden CL-Spielen hätte stattfinden sollen. Mit der Änderung will die Liga den Zeitplan der Pariser entzerren, um dem Team mehr Ruhe zu gönnen.

Auch Real Madrid bekommt Hilfe

Die Begegnung mit OGC Nizza, die ursprünglich für das erste Mai-Wochenende angesetzt war, findet nun am 15. Mai statt. Nizza informierte seine Fans bereits am 19. April über die Verschiebung.

Auch Real Madrid profitierte von einer Spielverlegung des Ligaduells mit Real Sociedad , um sich noch besser auf das CL-Duell mit dem FC Bayern vorbereiten zu können. Die beiden Bundesligisten wiederum sind im ersten Mai-Wochenende in der Liga gefordert, Dortmund empfängt den FC Augsburg und der FC Bayern gastiert in Stuttgart.

In Frankreich profitierte unterdessen auch Olympique Marseille von einer Spielverlegung. Die Südfranzosen treffen im Europa-League-Halbfinale auf Atalanta Bergamo und bekommen genauso wie PSG ein spielfreies Wochenende. Marseilles Ligaspiel in Reims soll ebenfalls am 15. Mai nachgeholt werden.