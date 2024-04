Champions League: Real Madrid gegen Manchester City live im TV, Ticker und Stream

Zum dritten Mal in Folge treffen Real Madrid und Manchester City am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in der K.o.-Phase der Champions League aufeinander. Im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid empfängt das Team um Toni Kroos im Viertelfinal-Hinspiel die Citizens um Torjäger Erling Haaland.