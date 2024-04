Einzelkritik: Bestnoten fürs Bayerns Offensiv-Duo Kane und Sané

{ "placeholderType": "MREC" }

Damit hat sich die Mannschaft von Thomas Tuchel eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der Allianz Arena geschaffen. Gegen den Tabellenführer der Premier League konnte vor allem das Offensiv-Duo bestehend aus Harry Kane und Leroy Sané überzeugen. Die SPORT1-Einzelkritik.

Neuer bei Comeback souverän

MANUEL NEUER: Bewahrte die Bayern in der 16. Minute vor einem schnellen zweiten Gegentor und behielt in den entscheidenden Szenen die Ruhe. Glänzte mit seiner Ausstrahlung und brachte viel Ruhe in den Defensivverbund. Bei beiden Arsenal-Treffern schuldlos. SPORT1-Note: 2

ERIC DIER: Musste als ehemaliger Tottenham-Profi während der gesamten Partie die Buhrufe der Arsenal-Fans über sich ergehen lassen. Im Zweikampfverhalten konsequent, im Spielaufbau aber mit Schwächen. SPORT1-Note: 3

MATTHIJS DE LIGT: Arbeitete gut mit Dier, Kimmich und Goretzka zusammen und warf sich robust in die Zweikämpfe. Sorgte dafür, dass Kai Havertz fast nie in gefährliche Positionen kam. Konnte mit seiner Konsequenz überzeugen und ließ in der Luft nichts anbrennen. Beim zweiten Gegentor landete seine Grätsche allerdings ins Leere. SPORT1-Note: 2,5

JOSHUA KIMMICH: Lieferte in der ersten Halbzeit eine sehr seriöse Defensivleistung ab. Bildete dabei mit de Ligt und Goretzka einen guten Verbund, der der linken Offensivseite der Gastgeber nichts durchgehen ließ. Als Martinelli im zweiten Abschnitt den Druck nochmals erhöhte, blieb der 29-Jährige immer dicht am Gegenspieler. SPORT1-Note: 2

Davies verschläft Start in die Partie

ALPHONSO DAVIES: Der Kanadier erlebte keinen guten Start. Ermöglichte Arsenal in der 7. Minute die erste Torchance, als er gegen Saka den Ball verpasste und holte sich nur kurze Zeit später eine Gelbe Karte ab. Ist damit im Rückspiel gesperrt. Beim ersten Gegentor viel zu passiv und nicht aufmerksam genug. Auch in der Folge immer wieder mit großen Problemen mit Saka. Konnte sich im Laufe des Spiels aber steigern. SPORT1-Note: 4

LEON GORETZKA: Im Mittelfeld viel beschäftigt und bei seiner Vorlage auf Gnabry mit der nötigen Übersicht. Defensiv diesmal der perfekte Feuerwehrmann. Wo es brannte, löschte der 29-Jährige. Ließ es in der zweiten Halbzeit im Spiel nach vorne etwas an Ruhe vermissen – gerade wenn gute Konterchancen für die Bayern möglich gewesen wären. SPORT1-Note: 2,5

KONRAD LAIMER: Ließ in der Anfangsphase Ödegaard immer wieder zu viel Raum und musste sich erst in die Partie reinbeißen. An Einsatz und Willen fehlte es – wie immer – nicht. Als Arsenal in der zweiten Halbzeit besonders auf den Ausgleich drückte, wuchs er stetig mit den Aufgaben. Beim zweiten Gegentor aber nicht gänzlich auf der Höhe. SPORT1-Note: 3,5

Bayern-Offensive: Kane und Sané bestimmen die Partie

LEROY SANÉ: Wenn er in der ersten Hälfte an den Ball kam, war Arsenal immer sofort in Gefahr. Leitete mit seinem wunderbaren Pass auf Goretzka den Ausgleichstreffer der Bayern ein (18. Minute) und holte mit seinem Mega-Solo den Strafstoß heraus. Auch in der Folge ein Aktivposten. Spielt seit Wochen mit Schmerzen, opferte sich trotzdem mal wieder für die Mannschaft auf. Wurde in der 66. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 1

SERGE GNABRY: Viel unterwegs und offensiv eine absolute Belebung. Setzte hier seinen positiven Trend der letzten Spiele fort und belohnte sich mit dem Treffer zum 1:1. Gegen White auch defensiv immer wieder gefordert und dabei erfolgreich. Musste in der 70. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. SPORT1-Note: 2

JAMAL MUSIALA: Vor ihm hatten die Londoner spürbar riesigen Respekt. Hatte es gegen die körperlich überlegene Arsenal-Verteidigung nicht leicht, wusste sich aber zu wehren und behielt den Kopf oben. Diesmal mussten die Bayern-Fans auf einen magischen Musiala-Moment verzichten. SPORT1-Note: 3

HARRY KANE: Musste ebenfalls Buhrufe der Arsenal-Fans ertragen. Wurde von den Engländern extrem eng gedeckt und musste sich teilweise im Stil eines Ringers wehren. Verwandelte den Strafstoß zur bayerischen 2:1-Führung mit einer unfassbaren Coolness und Sicherheit. Ackerte sich durch die zweite Halbzeit und ging in den schweren Phasen mutig voran. SPORT1-Note: 1

Wechsel-Joker gegen Arsenal ohne Highlight-Momente

KINGSLEY COMAN: Kam in der 66. Minute für Sané in die Partie, konnte aber nicht ganz das Feuer entfachen wie sein Kollege vor ihm. Hatte bei seiner Riesenchance kurz vor dem Ende Pech mit einem Pfostentreffer. SPORT1-Note: 3