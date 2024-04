Khedira: Früher Bayer-Titel "ein Stück weit eine Ohrfeige für den FC Bayern"

„Das stört sie, glaube ich, eher, dass sie nicht Deutscher Meister geworden sind nach so langer Zeit (im Vergleich zum Weiterkommen des BVB in der Champions League; Anm. d. Red.). Dass es irgendwann so kommt, war klar, in dieser Deutlichkeit ist es schon extrem und ein Stück weit eine Ohrfeige für den FC Bayern München“, betonte der ehemalige Nationalspieler am Mittwochabend auf DAZN vor dem Viertelfinalrückspiel in der Champions League der Münchner gegen den FC Arsenal (21 Uhr im LIVETICKER).