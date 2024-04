Mario Basler: "Ich weiß, dass Bayern an Frimpong und Maatsen dran ist"

Mario Basler ist vor Bayerns Rückspiel gegen Arsenal am Mittwoch (21 Uhr im SPORT1-Liveticker) optimistisch, dass seinem Ex-Klub der Halbfinal-Einzug in der Champions League gelingt. „Ich bin gespannt, wie sich die Bayern verkaufen. Aber die Chance besteht. Gerade nach dem 0:2 von Arsenal gegen Aston Villa glaube ich, dass sie eine gute Chance haben, ins Halbfinale einzuziehen“, erklärte der 55-Jährige in seinem Podcast Basler ballert.

Entscheidend beteiligt an seinem Optimismus ist Arsenals Niederlage vom Sonntag. „Ich bin gespannt, was das mit Arsenal macht am Mittwoch“, so Basler, der auch auf die Verletzten-Situation um Kingsley Coman einging, die für ihn „keine Überraschung“ sei. „Denn Coman ist ja gefühlt in einem Jahr ein halbes Jahr davon verletzt“, sagte Basler.

Doch was ist die Ursache für die sich anhäufenden Verletzungen beim Rekordmeister? „Das hat weder mit zu viel noch mit zu wenig Training zu tun. Ich glaube, das ist genbedingt“, erklärte Basler mit Hinblick auf den Fall Coman. „Das sind Spieler, die zwar vom Sprint leben, bei denen die Muskulatur dann aber doch nicht so belastbar ist, wie man sie gerne als Vollprofi hätte.“

Basler „Die Bayern werden im Sommer zurückschlagen“

Die medizinische Abteilung der Münchner sei nicht dafür verantwortlich. „Daran kann es nicht liegen, weil die Bayern mit das Beste an medizinischer Versorgung haben. Die haben eine hervorragende medizinische Abteilung“, betonte Basler.

Abschließend sprach Basler noch über die Transfer-Pläne seines Ex-Klubs und berichtete von Interesse an Leverkusens Jeremie Frimpong sowie an Dortmunds Ian Maatsen. „Ich weiß, dass Bayern an Frimpong dran ist. Ich weiß, dass Bayern auch an Dortmunds Maatsen dran ist, weil Dortmund sich den für 40 Millionen Euro nicht leisten kann“, berichtete Basler, wies aber bei Maatsen darauf hin, dass zunächst die Zukunft von Bayerns Alphonso Davies geklärt werden müsse.