FC Arsenal patzt im Titelrennen - Kritik an "faulem" DFB-Star

Am Mittwoch steigt das Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und FC Arsenal (ab 21 Uhr im LIVETICKER ). Nach dem 2:2 im Hinspiel wird die Partie in der Allianz Arena mit großer Spannung erwartet. Doch die Stimmung könnte bei beiden Vereinen vor dem Aufeinandertreffen deutlich besser sein.

Doch auch bei Arsenal läuft es nicht perfekt. Im Meisterschafts-Dreikampf mit Manchester City und Liverpool kassierte die Mannschaft von Mikel Arteta am Sonntagabend einen herben Rückschlag. Nachdem Liverpool gepatzt hatte, hätten sich die Gunners mit einem Sieg über Aston Villa wieder an die Tabellenspitze setzen können. Doch stattdessen gab es eine 0:2-Heimpleite .

„Typisch Arsenal“: Herber Dämpfer im Titelrennen

Bereits in der vergangenen Saison hatte Arsenal auf der Saison-Zielgeraden den Meisterschaftstitel verspielt. Am 29. Spieltag hatten die Londoner noch acht Punkte Vorsprung auf City, von den verbleibenden neun Partien wurden aber nur noch drei gewonnen. So lachte am Ende die Mannschaft von Pep Guardiola vom Premier-League-Thron. In dieser Saison sieht es nun erneut so aus, dass die Fans weiterhin auf den ersten Ligatitel seit 2004 warten müssen.