Mbappé vor Barca-Spiel unter Druck: "Verrat"

Im Podcast Rothen S‘Enflamme von RMC diskutierten ehemalige französische Fußballspieler über Mbappé und seine Leistungen für PSG . Sie erinnerten an die hohe Bedeutung der Partie in Spanien - nicht nur für den Verein, sondern auch für den französischen Stürmer.

Auch Jérôme Rothen hatte nur wenige positive Worte für den 25-Jährigen übrig. Er kritisierte vor allem die Haltung seines Landmanns und spielte auf das Hinspiel vergangene Woche an. Die Menschen in Frankreich seien genervt von der Einstellung, die Mbappé auf den Platz brachte.

„Ein Spiel, in dem nichts funktionierte“

Mbappé steht unter Druck

Mbappé sei es seinem Verein und den Fans schuldig, gegen Barcelona abzuliefern. Tue er das nicht, wird es eine „Liebesgeschichte, der am Ende was gefehlt hat“ und die Fans würden es ihm übel nehmen. Das „vielleicht wichtigste Spiel seiner Karriere“ stehe für Mbappé an, so Dugarry.