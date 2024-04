Pressestimmen zu BVB-Atlético: Spanien fürchtet "Hölle" Dortmund

Borussia Dortmund verliert gegen Atlético Madrid (1:2). Im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals sorgten zwei Abstimmungsfehler in der eigenen Abwehr dafür, dass der Bundesligist zur Halbzeit mit 0:2 hinten lag. Erst knapp zehn Minuten vor Schluss erzielt Sebastien Haller den Anschlusstreffer, danach ist sogar noch der Ausgleich drin, aber Bynoe-Gittens und Brandt treffen nur die Latte.

In Spanien wollte die Presse zur Halbzeit schon fast den Einzug in das Halbfinale feiern und trauert später vor allem einer Szene nach. SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen im Überblick.

Spanien

Marca: „Nach Dortmund auf Holz klopfen. Atlético spielte eine großartige erste Halbzeit, in der De Paul und Lino trafen und in der sie noch mehr schießen konnten, aber Borussia erholte sich und verkürzte durch ein Tor von Haller und traf zweimal die Latte.“

AS: „Unvollendete Symphonie. Atleti steht mit einer überragenden ersten Halbzeit gegen Dortmund mit Toren von De Paul und Lino kurz vor dem Halbfinale, aber Haller erzielte das 2:1. Die Partie endete mit zwei Bällen, die für Borussia das Aluminium trafen.“

Mundo Deportivo: „Eine halbe Stunde reichte Atlético, um in Duell der Intensität in Führung zu gehen.“

Sport: „Atletico lässt Borussia lebend entkommen. Ein Tor von Haller in der 81. Minute trübte ein gutes Spiel für Simeones Mannschaft, die es schaffte, ihren Rhythmus gegen eine Borussia-Mannschaft durchzusetzen, die eine Belohnung fand, die entscheidend sein wird.“

El Pais: „Atletico lässt Dortmund überleben. Nach einer fulminanten ersten Halbzeit, die ihnen eine Zwei-Tore-Führung bescherte, muss Atletico das höllische Dortmunder Westfalenstadion überstehen. Ein Treffer von Haller zehn Minuten vor Schluss wurde der zurückhaltenden Variante der Rot-Weißen gerecht. Sie ließen eine Borussia gewähren, die sich in der zweiten Halbzeit von den Strapazen der ersten Halbzeit erholte. Atletico zeigte sich von seiner besten Seite, als sie alles in die Waagschale warfen. Als Simeone sie in die eigene Hälfte zurückbeorderte, mussten sie dafür teuer bezahlen.“

El Mundo: „Zwei undeutsche Geschenke, der Zorn von Cholo (Simeone, Anm. d. Red.) und zehn Minuten Überwältigung: ‚Wir werden leiden‘. Simeones Atlético ist in der Champions League noch ungeschlagen. Lino, der das 2:0 erzielte, wird in Dortmund nicht spielen“.

La Vanguardia: „Atlético vergibt und fragt am Ende nach der Zeit. De Paul und Samuel Lino trafen für die Colchoneros und Haller verkürzt den Rückstand nach der Halbzeit.“

England

Daily Mail: „Borussia Dortmund stinkt bis zur Halbzeitpause ab, aber könnte nun Favorit sein. Vielleicht nicht so dramatisch wie 24 Stunden zuvor, aber niemand rechnete nach einer halben Stunde wirklich damit, dass Borussia Dortmund nächste Woche mit der Hoffnung auf das Halbfinale abreisen würde. So lange hatten sie die verwirrten Blicke einer Mannschaft getragen, die vom Stil von Atletico Madrid überrascht war, der sich unter Diego Simeone nie geändert hat und vor dem Edin Terzic vor dem Hinspiel gewarnt hatte. Überraschungsmomente gab es für niemanden - außer für die Spieler von Terzic. Die Deutschen, die in der Bundesliga erst Fünfter sind, verschenkten zwei Tore, weil sie in einer ersten Halbzeit, in der sie eingeschüchtert waren, scheinbar Angst vor dem hatten, was um die Ecke wartete. Die Zuschauer hielten kaum die Luft an im heißen Kessel, den Dortmund erst viel später zu bändigen vermochte.“

The Sun: „Simeones Mannschaft kratzte mit Toren von De Paul und Lino am Champions League-Halbfinale. Der Versuch von Jadon Sancho, der erste Spieler von Manchester United zu werden, der in der Post-Ferguson-Ära ein Champions League-Finale erreicht, bleibt nach einem späten Treffer von Sebastian Haller am Leben.“

The Times: „Der aufstrebende englische Star Jamie Bynoe-Gittens verleiht Dortmund mehr Tiefe. Sébastien Hallers Tor gibt den Gästen Hoffnung, nachdem Rodrigo De Paul und Samuel Lino für die Mannschaft von Diego Simeone trafen“.

Italien

Gazetta dello Sport: „Atlético entkommt, Haller hält Dortmunds Chancen auf die Qualifikation am Leben. Simeones Mannschaft gewann das Hinspiel des Champions League-Viertelfinals, ging aber nach einer Dominanz über weite Strecken in den Schlussminuten ein Risiko ein. Die Deutschen kamen in der letzten Sekunden der Nachspielzeit durch Brandts Lattentreffer einem Comeback nahe.“

