Bayern-Überraschung: ER ist plötzlich der neue Lautsprecher!

Leroy Sané wirkte unzufrieden, als er am Dienstagabend in der 66. Minute im Londoner Emirates Stadium ausgewechselt wurde. Für den Bayern-Star war das Ende seines Arbeitstages gegen den FC Arsenal offenkundig zu schnell gekommen.

Gegen Arsenal leitete er den ersten Treffer der Bayern mit einem mustergültigen Pass ein und konnte bei seinem Super-Solo später nur per Foul gestoppt werden. Die Folge: Strafstoß für den Rekordmeister, Tor durch Harry Kane.

Gelingt Dortmund der Coup in Madrid?

Eberl lobt Sané

„Wenn er seine Qualitäten nach vorne hat und nach hinten so aktiv ist und Joshua Kimmich so unterstützt, dann ist er einfach ein Weltklasse-Spieler“, sagte Max Eberl nach dem Spiel auf Nachfrage von SPORT1 .

Zeichen stehen auf Verlängerung

In diese Richtung äußerte sich Sané vor der Partie gegen London auch selbst. „Klar gibt es einige Sachen, wovon es abhängt. Aber im Moment mache ich mir auch nicht so viele Gedanken darüber. Ich bin im Hier und Jetzt“, erklärte der 28-Jährige, der über die Champions League die Saison der Bayern noch einigermaßen retten will.