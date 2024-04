"Ziemlich nutzlos": City-Star Haaland nach Duell mit Real übel abwatscht

Für Erling Haaland läuft es derzeit so schlecht wie selten zuvor. Unter der Woche stellte ihn Real Madrid im Viertelfinale der Champions League ziemlich kalt. Trotz 3:3-Endstand war Haaland an keinem der drei City-Tore beteiligt. Während des gesamten Spiels hatte der Norweger nur 20 Ballkontakte und konnte in 90 Minuten kein einziges Mal auf das Tor der Königlichen schießen. Dazu spielte der 23-Jährige lediglich vier Pässe.

Kritik an Haaland trotz unglaublicher Statistiken

Zwischen 2020 und 2022 erzielte der Norweger 86 Tore in 89 Partien für Borussia Dortmund und legte 23 Tore für seine Teamkollegen vor. In der Premier League führt er derzeit zudem mit 19 Treffen die Torschützenliste an und erzielte in seiner Zeit bei den Skyblues bisher 82 Treffer in 90 Spielen.