Ancelotti wünscht Kroos den perfekten Abschied

Carlo Ancelotti wünscht dem deutschen Weltmeister Toni Kroos zum Abschied von Real Madrid den sechsten Champions-League-Titel. „Das wäre ein perfektes Ende und einfach fantastisch“, sagte der Trainer am Montag, fünf Tage vor dem Finale gegen Borussia Dortmund in Wembley: „Aber er steht jetzt schon in den Geschichtsbüchern des Fußballs. Ob er gewinnt oder nicht - er ist fantastisch.“