"Blödsinn!" Kehl reagiert vor BVB-Finale auf Hummels-Wirbel

Hummels hatte wenige Tage vor dem Showdown in der Königsklasse über seine Nicht-Nominierung für die Heim-EM durch Julian Nagelsmann gesprochen und ein Gespräch mit dem Bundestrainer dabei als „enttäuschend“ bezeichnet.

Kehl kündigt Analyse für nach dem Finale an

Außerdem hatte der Verteidiger seine Zukunft bei Borussia Dortmund weiter offen gelassen. Daraufhin war darüber spekuliert worden, ob die Aussagen die Mannschaft auf dem Weg zum Endspiel in London vom Wesentlichen ablenken könnten.

CL-Ticker: Hoffnungsvoller Can vor CL-Finale: "Es wird Zeit"

„Wir brauchen jetzt nicht darauf eingehen, was in den letzten Wochen alles geschrieben und erzählt wurde. Ich glaube, dass jeder morgen gewillt sein wird, dieses Finale morgen zu gewinnen“, sagte Kehl. Man werde die Dinge in der Bundesliga natürlich analysieren: „Das machen wir nach dem Finale.“