BVB-Aufstellung vs. Paris Saint-Germain ist da! Champions League LIVE im TV, Livestream & Ticker

Zum dritten Mal in dieser Saison spielt Borussia Dortmund am Mittwoch gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain. Für den BVB geht es dabei im Halbfinal-Hinspiel der Champions League um die letzte Titel-Chance der Saison. Trainer Edin Terzic kann dabei auf den in Leipzig ausgewechselten Mats Hummels bauen.