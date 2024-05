BVB LIVE im Free-TV! Hier kommt das Champions-League-Finale

Der erste Finalteilnehmer steht fest: Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben besiegten Paris Saint-Germain im Halbfinale und dürfen so am 1. Juni ins Londoner Wembley Stadion reisen. Fans können das Finalspiel der Königsklasse im Free-TV verfolgen.

Das ZDF übertragt das Finale der Champions League am 1. Juni, ebenso wie der Streaming-Anbieter DAZN . Ab 19.20 Uhr geht das ZDF mit seiner Vorberichterstattung auf Sendung - Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

BVB-Bayern in Wembley wie 2013?

Das letzte Mal, dass die Dortmunder in ein Endspiel der Königsklasse kamen, war 2013. In dem Jahr standen sich Dortmund und der FC Bayern gegenüber, wobei die Bayern als Sieger vom Platz gingen. Der BVB wartet seit 1997 auf einen erneuten Triumph in der Königsklasse.