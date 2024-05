Champions League: Kuriose Szene mit Rüdiger und Ferdinand

Wir schreiben die erste Minute der Nachspielzeit als der Siegtreffer von Joselu das Bernabéu in Ekstase versetzt. Besonders euphorisch bei der Sache zeigte sich Rio Ferdinand. Die Manchester-United-Legende verfolgte das Champions-League-Halbfinale am Spielfeldrand nahe der linken Eckfahne. Genau auf diese steuerte Vorlagengeber Antonio Rüdiger im Jubelsturm zu .

Der Engländer, der als Experte von TNT Sports regelmäßig live mit dabei ist, zeigte in Richtung von Rüdiger jubelnd den Daumen nach oben und verpasste diesem dann einen Schulterklopfer. Rüdiger wandte sich von Ferdinand und der Kurve ab und wurde von einem Ordner zurück aufs Spielfeld geschickt.

Ferdinand, der die Szene selbst via Instagram postete musste angesichts der knappen Entscheidung zunächst zittern, feierte dann aber wieder ausgelassen, als der Treffer Anerkennung fand.

Ferdinand und Rüdiger wollten Treffer gemeinsam feiern

Zwar zählte das Tor letztlich, jedoch fiel die offenbar geplante Feier flach. „Leider waren wir nicht in der Lage, unsere Feier zu zeigen, die wir in den letzten Tagen geplant hatten. Vielleicht klappt es ein anderes Mal“, führte der ehemalige Abwehrspieler aus. Die nächste Chance wartet vielleicht ja schon beim Champions-League-Finale gegen den BVB am 1. Juni.