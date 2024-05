Champions League: So kommen die BVB-Fans an Final-Tickets

Borussia Dortmund steht nach einem unglaublichen Spiel im Finale der Champions League! Der BVB setzte sich mit in einem packenden Rückspiel gegen Paris Saint-Germain durch ein Tor von Mats Hummels mit 1:0 durch.

Bereits wenige Stunden nach dem Finaleinzug gab der BVB bekannt, wie die Fans der Borussia an die begehrten Tickets für das Finale am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion gelangen können. In den Genuss der Tickets kommen nur Dauerkarteninhaber und volljährige Vereinsmitglieder, die bereits vor dem 1. Januar 2024 Mitglieder bei den Schwarz-Gelben waren.