Champions League: Süße Rache für den BVB

Legendärer Haaland-Jubel gegen PSG

Im Dortmunder Stadion stocherte er den Ball in der 69. Minute über die Linie und brachte Dortmund damit in Front. Anschließend feiert er in einer Yoga-Position, indem er sich im Schneidersitz auf den Rasen setzte und jeweils mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis formte.

Auch wenn Haaland in diesem Spiel noch ein zweites Mal traf und Dortmund so mit einem 2:1-Vorsprung ins Rückspiel ging, reichte es letztendlich nicht für den Halbfinal-Einzug.

PSG provoziert Dortmund mit Feier-Bild

Dortmund rächt sich für Seitenhieb

Strand-Provokation in Richtung PSG

Doch damit noch nicht genug! Die Social Media-Abteilung hatte den PSG-Account in letzter Zeit wohl sehr aktiv verfolgt, denn sie kramten noch einen weiteren alten Post heraus: Nachdem Paris im Viertelfinale den FC Barcelona rausgeworfen hatte, posteten sie ein bearbeitetes Bild, in dem ein Heißluftballon in den Farben der Katalanen unmittelbar vor dem Eiffelturm in die Seine abgestürzt ist.