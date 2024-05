Champions League: Vielsagender Frust-Abgang von Superstar Mbappé

Nein, auch im siebten Anlauf ist es nichts geworden. Kylian Mbappé, der 2017 aus Monaco zu Paris Saint-Germain wechselte, scheiterte schon wieder an seinem großen Ziel - dem Gewinn der Champions League. Und das unter anderem, weil der 25-Jährige in beiden Halbfinal-Spielen gegen Borussia Dortmund nicht ansatzweise an sein Leistungslimit kam.