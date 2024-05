Champions League: Wegen BVB! Wird Frankfurts CL-Traum wahr?

Den zusätzlichen fünften Startplatz für die Champions League haben die Bundesliga-Teams aufgrund der positiven Bilanzen in den Halbfinal-Hinspielen vergangene Woche bereits eingetütet. Doch nach dem sensationellen Finaleinzug des BVB winkt Deutschland in der kommenden Saison sogar ein sechster Startplatz in der Königsklasse.

BVB muss CL-Titel holen und Fünfter bleiben

Aber was muss dafür genau passieren? Voraussetzung für einen weiteren CL-Startplatz ist, dass der BVB das Finale am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion gewinnt. Dann wäre Dortmund als Titelverteidiger automatisch in der kommenden Saison in der Königsklasse dabei.