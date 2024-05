Comeback-Kroos: Real-Sieg gegen Bayern verdient - leise Spitze gegen BVB

„Bayern war gefühlt sehr passiv. Kontern war ihr Plan. Sie haben uns bis 30, 40 Meter vor dem Tor machen lassen. Wir waren im Pressing nicht so gut, in der zweiten Hälfte waren wir besser“, sagte Kroos weiter: „Gefühlt waren wir immer ein Stück gefährlicher. Ich hatte das Gefühl, dass wir das Spiel eigentlich im Griff hatten. Aber Bayern hat auch immer die Qualität. Wir waren griffiger als letzte Woche.“

Am 1. Juni in Wembley greift Kroos (34) nach seinem sechsten Titel in der Königsklasse, Real hat eindeutig die Favoritenrolle im Duell mit dem Bundesligafünften inne. „Die nehmen wir an, da haben wir auch kein Problem mit. Ich bin überzeugt, dass wir der gerecht werden“, sagte Kroos, der im Rückspiel gegen die Bayern nicht wie gewohnt Akzente hatte setzen können und in der 69. Minute ausgewechselt wurde.