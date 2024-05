FC-Bayern-Prognose wird wahr: England-Legende gefeiert

Verfügt der Mann etwa über hellseherische Fähigkeiten? Daniel Sturridge hat mit seinen Voraussagen über das furiose 2:2-Halbfinal-Hinspiel des FC Bayern gegen Real Madrid in der Champions League für Aufsehen gesorgt.

Der ehemalige englische Nationalspieler, der noch bis 2016 mit Kumpel und FCB-Goalgetter Harry Kane für die Three Lions kickte, hatte auf X vor dem Anstoß behauptet: „Sané wird ein großes Problem heute. Tor für ihn und einen Elfmeter für Kane.“

Sturridge erahnt nicht nur Bayern-Torschützen

Nur vier Minuten später netzte dann auch Kane per Foulelfmeter ein. Kurios: Sturridge traf dazu noch mit dem richtig erahnten Endergebnis ins Schwarze.

„Ich tippe auf 2:2, es könnte auch 3:2 für Bayern sein, wenn die Spieler von der Bank liefern. Tore im Überfluss“, so der 34-Jährige, dessen Prognose Reals Doppeltorschütze Vinícius Junior mit dem Madrider Ausgleich - ebenfalls per Foulelfmeter - kurz vor Abpfiff in Erfüllung gehen ließ.