FC Bayern: Freches Zeitspiel! So provozierte Vinícius gegen Kimmich

Die Emotionen kochten bei diesem dramatischen Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern richtig hoch. Nachdem die Königlichen das 2:1 erzielt hatten, kam es an der Eckfahne fast zur Eskalation.

Vinicius provoziert Kimmich

Doch als er das Spielgerät Vinícius in die Hände geben wollte, ließ der Real-Star die Kugel einfach fallen und schaute sein Gegenüber provokant an.

Als Kimmich einen zweiten Anlauf nahm, den Ball erneut aufhob und ihn demonstrativ an die Brust von Vinícius presste, rollte der Brasilianer das Leder einfach weg.

Damit sorgt der Stürmer in den Sozialen Netzwerken für Ärger - weil es beim jungen Superstar eine lange Vorgeschichte an Provokationen und Tätlichkeiten auf der einen, und rassistischen Beleidigungen durch Fans auf der anderen Seite gibt.

Der 23-Jährige wurde in Spanien in den vergangenen Jahren immer wieder verbal attackiert und hatte nach einer Skandal-Szene bei einer Pressekonferenz unter Tränen verkündet: „Ich will doch nur Fußball spielen.“