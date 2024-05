FC Bayern: Tuchel erklärt frühe Goretzka-Auswechslung

Beim 2:2 gegen Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League startete der FC Bayern stark in die Partie. Überraschend gingen jedoch nach 24 Minuten die Gäste in Führung. In der Folge wurde der FCB bis zur Halbzeitpause fahriger, auch Thomas Tuchel sprach später von der schlechtesten Phase des Spiels.