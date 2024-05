Tuchel kritisiert Bayern-Star: "Das ist zu gierig“

Der FC Bayern und Real Madrid haben sich in einem spektakulären Halbfinal-Hinspiel 2:2 getrennt. Die Protagonisten sind sich im Anschluss einig, dass Min-jae Kim beim Elfmeter für Real den entscheidenden Fehler machte.

SPORT1 mit den Stimmen von Prime Video und aus der Mixed Zone.

Thomas Tuchel: „Wir haben sehr gut angefangen, hätten gleich in Führung gehen müssen. Dann haben wir unseren Plan nicht mehr so durchgezogen. Wir sind immer langsamer und unsicherer in unserem Spiel geworden, ich weiß gar nicht, wieso. Die erste Halbzeit ist für mich dann so dahingeplätschert. Wir hatten Schwierigkeiten, das Spiel zu beschleunigen und in den Sechzehner reinzukommen. Es war eigentlich nur in der ersten Viertelstunde gut. Zweite Halbzeit war besser, wir haben mehr Biss gezeigt, ein paar Positionen gezeigt. Dann machst du das 2:1 und hast Torchancen, Harry muss das dritte machen. Dann haben sie mit uns gemacht, was sie mit allen machen, aus zwei Torchancen zwei Treffer. Deshalb fühlt es sich jetzt ein bisschen komisch an. Im Grund ist es glasklar: Sieg in Madrid und weiter nach Wembley.“

„Es sind vier Halbzeiten zu spielen, wir haben die erste verloren, die zweite gewonnen. Die erste war nicht so gut, die zweite war gut. Wenn du vier Halbzeiten gegen Real Madrid spielst, kann es immer sein, dass es mal 30 Minuten zäh ist. Die hatten wir heute schon. Wer weiß, was passiert? Es ist für mich nach wie vor ein 50:50-Spiel.“

... über das 0:1: „Die Gegenbewegung darf Min-jae nicht so aggressiv mitmachen. Die kann er dann machen, wenn der Ball gespielt ist. Aber da darf er nicht mitgehen. Es ist einfach viel zu gierig. Es ist ja auch kein Druck auf dem Ball. Das ist zu einfach. Da kann ihm auch niemand helfen.

... zum Elfmeter: „Zweimal zu gierig. Die ganze Zeit hat er (Min-jae Kim) die innere Bahn, gibt ohne Not plötzlich die innere Bahn für Rodrygo frei. Er steht die ganze Zeit besser und im Moment des Passes dann falsch. Das ist zu gierig. Wenn es passiert, dann bleib auf den Füßen. Das nimmst du natürlich dankend an.“

Neuer nimmt Min-jae in Schutz

Manuel Neuer über das 0:1: „Leider ist der Pass durchs Herz gegangen. Toni hat den Laufweg von Viní gesehen, der hat kurz angetäuscht. Dadurch dass es ein Flachpass war, war es schwer für mich rauszukommen. Wenn Toni den Ball anchipt, weiß ich, dass er schneller wird. So muss ich defensiver bleiben.“

... über Min-jae: „Wir haben gerade schon mit ihm geredet. Er (Tuchel, Anm. d. Red.) hat auch in der Kabine ganz offen mit ihm gesprochen. Es ist nicht so, dass er ein Geheimnis aus der Situation macht. Uns passieren Fehler, das gehört zum Fußball dazu. Aber das heißt nicht, dass er auch die nächsten Spiele schlecht spielt. Er hat auch teilweise sehr gut gespielt heute. Er hat in den entscheidenden Situationen dann nicht die richtige Entscheidung getroffen, aber wir fangen ihn auf.“

Harry Kane: „Erstmal ist es natürlich enttäuschend, wenn du führst, aber das Momentum nicht besser ausnutzt. Nach dem 2:1 hatten wir einige Chancen. Das 3. Tor wäre wirklich wichtig gewesen. Wir wussten, dass es schwer wird. Es steht 0:0 für das Bernabéu und der Gewinner kommt nach Wembley. Es ist eine tolle Möglichkeit da. Wir hatten sehr gute Phasen in dem Spiel, wir haben sehr gut gestartet und hätten mit 1:0 in Führung gehen können. Sie treffen dann, aber das ist, was sie machen. Sie sind superschnell und haben talentierte Spieler und können dir innerhalb von Sekunden weh tun. In der zweiten Hälfte kommen wir mit einer hohen Intensität, bekommen die zwei Tore. Das einzige, was wir bedauern können, ist, dass wir nicht das dritte Tor gemacht haben. Wir hatten gute Chancen, kamen in gute Bereiche. Wenn du in einem großen Spiel vorne bist und es nicht gewinnst, ist immer ein bisschen Enttäuschung da, aber es sind ein paar positive Aspekte dabei.

... über seinen Rekord: „Hoffentlich bekomme ich nächste Woche noch ein paar Chancen und mache sie rein. Am wichtigsten ist, wie wir als Team spielen. Wir haben heute über weite Strecken gut gespielt und ihnen Probleme gemacht. Aber in diesen großen Spielen musst du gnadenlos sein, wenn du die Chance hast. Heute waren wir nicht gnadenlos genug.

Matthias Sammer: „Es waren zwei individuelle Fehler von Min-jae Kim. Er tut mir leid. Ich respektiere, wenn einer aus Ehrgeiz eigentlich immer vor den Gegner kommen will. Manchmal ist es besser, die Ruhe zu bewahren, wenn der Raum offen ist. Das war ein bisschen ärgerlich. Bei Vinicius und auch beim Elfmeter versucht er irgendwo, sich so zu positionieren, dass er den Ball wieder attackieren kann. Bleib ruhig.“

Kroos spricht über Zukunft

Konrad Laimer: „Es war ein Auf-und-ab-Spiel. Wir sind gut reingekommen in der ersten Halbzeit. Dann sind wir in der zweiten Halbzeit wieder gut reingekommen und haben es dann wieder nicht so gut gemacht. Man weiß, es ist Real Madrid, sie machen das Spiel immer so ein bisschen langsam und dann plötzlich können sie wieder anziehen, aber im Großen und Ganzen war das ordentlich heute. Nächste Woche wird das Ganze entschieden.“

„Das sind alles außergewöhnliche Spieler mit einer unglaublichen Ruhe, die in jedem Moment einfach ein Tor machen können, ein Spiel entscheiden können. Das wissen wir. Wir hatten richtig viele Chancen am Anfang, waren dann ein paar Mal zu unsauber, dann darfst du gegen diese Mannschaft im Grunde nichts zulassen, weil sie im Grunde nur drei Chancen haben und zwei Tore machen. Jetzt haben wir eine Woche Zeit, um das zu analysieren, und dann geht‘s am Mittwoch zur großen Entscheidung.“

„Das ist meine Spielweise: mit einstecken und auch ein bisschen austeilen. Wir spielen hier im Champions-League-Halbfinale, das gehört dazu. Das hat heute über weite Strecken großen Spaß gemacht. Wir wissen, was wir können, und müssen in Madrid noch mal eine Schippe drauflegen. Wenn wir im Halbfinale sind, wollen wir ins Finale.“

Joshua Kimmich: Ich denke schon, dass wir die bessere Mannschaft waren und die besseren Chancen hatten. Es ist, wie es gegen Real immer ist. Du kassierst aus zwei Chancen zwei Tore. Gerade das zweite ist ärgerlich, dass wir da einen Elfer kassieren. Es hätte schon gutgetan mit einem Sieg. Zumindest ist so die Ausgangsposition sehr klar für beide Teams.“

„Wir haben damit gerechnet, dass wir mehr den Ball haben werden, dass Real ein Team ist, das sich über die Konter definiert und sie immer wieder die Tiefe suchen. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir das nicht verhindern konnten. Da wussten wir eigentlich, was kommt. Eigentlich haben wir es ganz gut verteidigt. Es war jetzt nicht so, dass sie eine Vielzahl an Chancen hatten. Wir hingegen hatten schon in den ersten zehn, fünfzehn Minuten ganz gute Dinger.“

Über seine Duelle mit Rodrygo und Vinicius Junior: „Generell war auf meiner Seite gar nicht so viel los, sowohl bei Real als auch bei uns. Ich hoffe, dass im Rückspiel ein bisschen mehr über meine Seite geht.“

Toni Kroos: „Es war einiges drin, verschiedene Phasen für beide Mannschaften. Die Tore sind gefühlt gefallen, wenn die andere Mannschaft war. Das kann passieren bei der Qualität. Zur Halbzeit hätte ich das 2:2 ungerne genommen, zehn Minuten vor Ende dann natürlich gerne. Ich denke, dass es leistungsgerecht ist. Wir sind natürlich davon überzeugt, dass wir zuhause weiterkommen.“

... zu seinem Pass: „Ich weiß, dass Vini den Ball eigentlich lieber in den Raum als in den Fuß hat. Mit seinem Laufweg macht er mir den Pass eigentlich einfach.“

„Ich spiele ja schon ein paar Tage mit dem Vini zusammen und weiß, dass er sich ab und zu ins Mittelfeld fallen lässt, um den Gegner mitzuziehen und dann steil zu gehen. Das ist seine große Stärke. Das hat er dort gemacht. Ein Bayern-Spieler ist relativ weit mit ins Mittelfeld gegangen und macht so den Platz auf und dann war der Pass gar nicht etwas so Besonderes. Hauptteil geht das also definitiv an Vini.

über das Spiel in München: „Das ist kein so besonderes Spiel mehr. Für mich ist es ein Champions-League-Auswärtsspiel mit Real Madrid bei einem sehr guten Gegner.“

... über seine Zukunft: „Ich weiß es noch nicht. Wir sind jetzt in der Phase der Saison, in der es um alles geht. Es geht erstmal nicht um einzelne Schicksale und Entscheidungen. Natürlich mache ich mir Gedanken. Aktuell ist sie noch nicht getroffen, ich freue mich, dass wir in diesem Teil der Saison noch überall drin sind und nächste Woche hoffentlich ins Champions-League-Finale einziehen. Dann freue ich mich auf ein Turnier. Ich freue mich auf viel in den nächsten Wochen.“

... ob sie die abgezockteste Mannschaft in Europa sind: „Dann hätten wir das Spiel gewonnen.“

... über das Spiel: „Ich glaube, dass das Ergebnis gerecht ist, weil es verschiedene Phasen gab in den Spielen. Bayern hat eigentlich deutlich stärker angefangen, wo sie eigentlich in Führung gehen können/müssen. Als wir getroffen haben, hatten wir es dann wirklich gut unter Kontrolle bis zur Halbzeit. Da waren wir fußballerisch sehr, sehr gut. Und dann macht Bayern zwei Tore in einer Phase, in der es sich eigentlich nicht angekündigt hat, also nicht so wie in der ersten Viertelstunde zum Beispiel. Deswegen, glaube ich, hat das Spiel wirklich Phasen gehabt, beide Mannschaften hatten ihre Phasen, in denen sie besser waren und ihre Phasen, in denen sie durchhalten mussten. Deswegen, glaube ich, ist das Ergebnis okay.

... über die Unzufriedenheit über seine Auswechslung: Ne, ich glaube, das versteht er (Carlo Ancelotti, Anm. d. Red.) auch. Wenn man so ein Spiel macht und im Champions League-Halbfinale ist, möchte man logischerweise nicht raus.

... über das Rückspiel: Wie gesagt, das Ergebnis ist okay, das nehmen wir mit. Wir wissen, dass wir zu Hause gut sind. Wir wissen aber auch, dass Bayern nach wie vor auch auswärts in einem Spiel jeden schlagen kann. Es wird mit sicherlich eine sehr, sehr gute Stimmung sein im Bernabéu. Da können wir uns alle drauf freuen. Ich glaube, das Spiel war heute auch für den neutralen Zuschauer sehr ansehnlich, da können wir uns im Rückspiel dann auch drauf freuen. Mit dem hoffentlich besseren Ende für uns.

Robben lobt Sané

Arjen Robben über Sanés Tor: „Er weiß genau, wie er das machen muss. Es fängt schon mit der super Beschleunigung von Laimer an, dann nimmt Sané Tempo auf, Toni (Kroos) kommt einen Tick zu spät und dann macht er es super. Einfach ins kurze Eck, Leroy macht das wirklich perfekt.“