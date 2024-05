"Gefühlte Depressionen": Bitterer TV-Moment für Khedira

Déjà-vu? Das Duell Real Madrid gegen FC Bayern München in einem Champions-League -Halbfinale lässt Erinnerungen wach werden - auch bei einem ehemaligen Protagonisten.

Während Michael Ballack vor dem Anpfiff (jetzt im LIVETICKER) von einem ganz besonderen Fußball-Abend sprach - „da kribbelt‘s wie in der C-Jugend“ -, wurde Ex-Real-Profi Sami Khedira von DAZN -Moderatorin Laura Wontorra an einen der schlimmsten Momente seiner Karriere erinnert.

Gemeint war das Halbfinal-Rückspiel der CL-Saison 2011/12. Der deutsche Rekordmeister hatte das Hinspiel im heimischen Stadion mit 2:1 gewonnen und kämpfte im Santiago Bernabéu um den Finaleinzug. Nach 90 Minuten stand es 2:1 für Real, folglich ging es in die Verlängerung - und dann ins Elfmeterschießen.

Nachdem Sergio Ramos den Ball in den Madrider Nachthimmel gedroschen hatte, verwandelte Bastian Schweinsteiger den alles entscheidenden Elfmeter - und ließ Bayern jubeln.

„Drei, vier Tage zu Hause mit gefühlten Depressionen“

Khedira - damals die Königlichen im Einsatz - verpasste damit die Chance auf seinen ersten Henkelpott (drei Jahre später war es dann endlich so weit). „Ich muss sagen, du warst mir bislang sehr sympathisch“, entgegnete er in Richtung Wontorra und verglich es mit einem Messer, das in seine Brust gerammt werde. „Das sind brutale Bilder“.