Mbappé? BVB-Ikone winkt nur ab - "Qualitäten noch nicht zum Tragen gekommen"

„Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer. Aber in großen Spielen hat er das noch nicht nachgewiesen. Das muss man ganz klar so sagen“, sagte der frühere Weltklasse-Verteidiger und Weltmeister von 1990, der mit dem BVB 1997 den Titel in der Königsklasse gewonnen hatte, in einem Interview mit Eurosport.