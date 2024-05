Modric erwartet gegen Dortmund "50:50-Spiel"

Der frühere Weltfußballer Luka Modric erwartet Borussia Dortmund im Champions-League-Finale auf Augenhöhe mit Real Madrid. "Jeder sagt, dass wir der Favorit sind, aber das sehe ich nicht so. Es wird ein 50:50-Spiel, Dortmund hat eine tolle Saison in der Champions League gespielt", sagte der Mittelfeld-Maestro der Königlichen am Freitag im Wembley-Stadion.