Champions League: Entscheidung um Real-Keeper gefallen

Der Countdown läuft! Am Samstag steht für Borussia Dortmund das Highlight der Saison an: das Endspiel in der Champions League im Londoner Wembley-Stadion gegen Real Madrid (Borussia Dortmund - Real Madrid, Samstag ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Nach dem 3:1-Triumph 1997 gegen Juventus Turin und der 1:2-Pleite 2013 gegen den FC Bayern ist es für den BVB das dritte Endspiel in der Königsklasse - und erneut gehen die Schwarz-Gelben als Außenseiter in die Partie.

Eine Rolle, die ihnen behagt, wie sie im Viertelfinale gegen Atlético Madrid und im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain unter Beweis gestellt haben. SPORT1 hat die aktuellsten Infos zum CL-Finale im Ticker.

+++ Modric: „Hätte ich mir nicht vorstellen können“ +++

Der frühere Weltfußballer Luka Modric erwartet Borussia Dortmund im Champions-League-Finale auf Augenhöhe mit Real Madrid. „Jeder sagt, dass wir der Favorit sind, aber das sehe ich nicht so. Es wird ein 50:50-Spiel, Dortmund hat eine tolle Saison in der Champions League gespielt“, sagte der Mittelfeld-Maestro der Königlichen am Freitag im Wembley-Stadion.

Modric kann in London ebenso wie Toni Kroos, Dani Carvajal und Kapitän Nacho zum sechsten Mal den begehrten Henkelpott holen und den Rekord von Real-Legende Paco Gento (1956 bis 1966) einstellen. „Das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können. Das wäre herausragend“, sagte Modric.

Real-Trainer Carlo Ancelotti warnte seine Mannschaft am Vorabend des Endspiels noch einmal vor dem BVB. „Wir haben sehr viel Respekt vor unserem Gegner. Sie verdienen es, in diesem Finale zu stehen. Aber natürlich hoffen wir, dass morgen alles nach unserem Plan läuft“, sagte der 64-Jährige.

Die Begegnung gegen Dortmund werde für Real „das wichtigste Spiel der Saison“, sagte Ancelotti weiter: „Aber man kann jetzt schon sagen, dass die Saison erfolgreich war, egal was morgen passiert.“ Real hatte in der abgelaufenen Spielzeit klar vor dem Erzrivalen FC Barcelona die spanische Meisterschaft gewonnen.

+++ Entscheidung um Real-Keeper gefallen +++

Real-Coach Carlo Ancelotti hat verraten, wer im Finale gegen den BVB im Tor der Königlichen stehen wird. „Thibaut Courtois wird morgen starten. Lunin (Andrij Lunin; Anm. d. Red.) sitzt auf der Bank“, erklärte der 64-Jährige auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Champions-League-Endspiel am Samstag.

Hintergrund: Lunin hatte wegen eines Infekts zuletzt im Training der Madrilenen gefehlt. Der Ukrainer vertrat den wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallenen Courtois in den vergangenen Monaten, darunter auch in den Halbfinals gegen den FC Bayern.

Courtois kehrte nach neunmonatiger Verletzungspause vor einigen Wochen ins Training von Real zurück, sammelte in der Liga seitdem ein wenig Spielpraxis.

Dem Belgier steht bereits das dritte Champions-League-Finale bevor: 2014 verlor er mit Atlético Madrid gegen Real, 2022 gewann er mit den Königlichen 1:0 gegen den FC Liverpool.

Lunin war zunächst nicht nach London gereist. Der 25-Jährige soll am Samstag nachkommen.

+++ BVB-Legende traut Dortmund den Titel zu +++

Morgen ist der große Tag für Borussia Dortmund gekommen. Der BVB steht nach elf Jahren zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte im Champions-League-Finale und hat die Chance, das zweite Mal den Titel zu gewinnen. Vor dem Abflug sprach BVB-Legende Jürgen Kohler, der den bisher einzigen Champions-League-Titel mit den Schwarz-Gelben gewinnen konnte, über das Finale.

Am SPORT1-Mikrofon sagte er: „Bei mir kribbelt es schon, aber wegen des Spiels und nicht als Spieler. Ich freue mich einfach auf ein tolles Endspiel mit zwei tollen Mannschaften, die es beide verdient haben, im Endspiel zu stehen, weil sie eben gerade in der Champions League außergewöhnlich gut performt haben. Von daher wird es ein hochinteressantes Spiel werden.“

Im Vorfeld wird den Dortmunder jedoch häufig die Rolle des Underdogs zugeschoben, da die Madrilenen in den letzten zehn Jahren fünfmal im Endspiel der Königsklasse standen und keines dieser Spiele verloren. Kohler ist jedoch der Meinung, dass es keine Mannschaft einen Vor- oder Nachteil habe.

„Das ist ein Spiel, das beide Mannschaften gewinnen können. Es wird eben von der Tagesform abhängig sein. Wenn man dann eine sehr gute Tagesform hat und das konstant über 90 Minuten oder sogar länger halten kann, dann hat man glaube ich auch eine gute Chance das Ding zu ziehen“, betonte der 58-Jährige.

Zudem erklärte er, worauf es im Endspiel ankomme: „Eine hundertprozentige Fokussierung, zu wissen, dass man eine große Chance hat, wenn man eben eine gewisse Stabilität im Rückwärts- und Vorwärtsgang hat, dass das eigene Vertrauen in die eigene Stärke da ist. Wenn man das hat, dann hat man schon eine recht gute Chance, so ein Ding auch zu gewinnen.“

Zusätzlich sei es wichtig, die Null zu halten, da Real Madrid eine Mannschaft sei, die immer ein oder zwei Tore schießen könne. Der BVB könne jedoch auch für Furore sorgen: „Auf dem Weg nach vorne haben sie eigentlich immer ihre Tore gemacht.“

+++ „Es wird Zeit“ Can hofft auf Finalsieg +++

Die Vorfreude auf das Endspiel der Champions League ist in Dortmund bereits riesig, so auch bei BVB-Kapitän Emre Can. „Unsere Fans werden London in schwarz-gelb tauchen“, kündigte Can im Interview mit der Bild-Zeitung an.

Ein Erfolg gegen Real Madrid wäre für den defensiven Mittelfeldspieler „unbeschreiblich“. Die entsprechende Zuversicht bringt der 30-Jährige dabei auch mit: „Ich glaube ganz fest daran, dass wir es schaffen! Auch wenn Real noch nie ein Champions-League-Finale verloren hat. Es wird also Zeit.“

Bereits 2018 absolvierte Can mit Liverpool ein Finale in der Königsklasse. Ein Spiel, das für ihn zwar zu den größten seiner Karriere zähle, aber nicht mit dem bevorstehenden vergleichbar sei. „Jetzt fühlt es sich für mich ganz anders an“, erklärte der BVB-Star.

Aufgrund einer langen Verletzung habe Can erst wenige Tage vor dem Finale wieder trainieren können. „Eigentlich hätte ich gar nicht im Kader gestanden, aber Kloppo (Jürgen Klopp, Anm. d. Red.) wollte unbedingt, dass ich dabei bin: Ich stand zehn Minuten auf dem Feld“, blickte Can zurück und fügte an: „wenn man von Beginn an spielt, fühlt es sich anders an. Nun bin ich der Kapitän der Mannschaft und habe alle K.o.-Spiele absolviert.“

Dass der BVB den Weg bis ins Finale beschreiten konnte, liege vor allem daran, dass die Mannschaft ihren „Charakter“ bewiesen habe. „Wir hatten die sogenannte „Todesgruppe“, haben unser erstes Spiel in Paris verloren und dann ein Remis gegen AC Mailand geholt. Da hat jeder gedacht, dass wir früh ausscheiden. Wir haben den Glauben aber behalten – und stehen nun völlig verdient im Finale“, resümiert Can.

2013 stand Can noch auf der anderen Seite. Als der BVB das Finalspiel der Champions League gegen den FC Bayern München verlor, war der damals 19 Jahre alte Can noch im Kader des damaligen Gegners und durfte den Erfolg mitfeiern.

„Die Medaille liegt bei mir zu Hause, aber das Gefühl war ganz anders. Es war eine tolle Erfahrung, aber jetzt ist es eine komplett andere Situation. Wenn ich mir vorstelle, wie ich den Henkelpott in die Höhe strecke, bekomme ich Gänsehaut“, erklärte Can.

+++ BVB-Ikone benennt Schlüsselspieler +++

Márcio Amoroso trug zwischen 2001 und 2004 das Trikot von Borussia Dortmund und feierte gleich in seiner ersten Saison als Torschützenkönig die deutsche Meisterschaft.

Auch heute verfolgt der Brasilianer seinen Ex-Klub noch aus der Ferne. Vor dem Finalkracher der Champions League rechnet er dem BVB eindeutige Chancen aus. „Wenn es ein Hin- und ein Rückspiel gäbe, wäre es schwieriger. Aber es ist nur eine einzige Partie. Und deshalb hat die Borussia natürlich realistische Chancen, um am Ende als Champion vom Platz zu gehen“, meinte Amoroso im Interview mit ran.

Dennoch gestand der heute 49-Jährige auch ein: „Real ist der größte Fußballverein der Welt. Klar sind sie der Favorit, vor allem mit Blick auf ihre großartige Geschichte in der Champions League.“

Ein Erfolg des Außenseiters hänge deshalb besonders von „der körperlichen Verfassung“ des BVB ab. „Die physische Komponente könnte ein Vorteil für Dortmund sein. Die Mannschaft hat in der Champions League gezeigt, dass man auch vor ihr Respekt haben muss“, erklärte Amoroso.

Als Schlüsselspieler hat der Brasilianer vor allem Mats Hummels ausgemacht: „Seine Erfahrung kann ausschlaggebend sein, um defensiv sicher zu stehen. Dass er auch torgefährlich sein kann, hat er im Halbfinale in Paris gezeigt.“

+++ Piszczek denkt an riskantes Karriere-Highlight zurück +++

382 Spiele absolvierte Lukasz Piszczek für Borussia Dortmund und erspielte sich dadurch den Status einer Vereinslegende. Vor dem Champions-League-Finale am Samstag denkt der Pole mit gemischten Gefühlen an die Saison 2012/13 zurück.

Piszczek hatte dabei stets mit Schmerzen zu kämpfen, die die Konsequenz der Saison sind, in der er seine Karriere aufs Spiel setzte. „Mein Körper war nicht prädestiniert für solche Belastungen“, offenbarte der ehemalige BVB-Star im Interview mit den Ruhr Nachrichten.

Im Jahr 2013 absolvierte Piszczek regelmäßig Spiele im Drei-Tage-Rhythmus und war somit maßgeblich daran beteiligt, dass der BVB bis ins Finale der Königsklasse marschierte, wo man mit 1:2 gegen den FC Bayern München verlor.

Dabei ignorierte der heute 38-Jährige jedoch eine Operation an seiner rechten Hüfte, die er mit Medikamenten, Spritzen und Adrenalin hinauszögerte. „Ich habe mir gesagt: Solange wir im Wettbewerb sind, lasse ich mich nicht operieren. Und wenn man so ein Ziel hat, macht man schon verrückte Sachen.“

Nach Siegen gegen Schachtar Donezk, den FC Málaga und Real Madrid, wurde dieser Weg aber immer länger und zog für Piszczek seine Folgen nach sich. „Dass wir so weit gekommen sind, ist super, aber ich musste leiden“, blickte Piszczek zurück.

Zwölf Tage nach dem Finale und den geplatzten Träumen ließ sich der Pole schließlich operieren. Allerdings seien die Chancen auf eine Fortsetzung seiner Karriere nach der intensiven Saison ausgeglichen gewesen.

„Zum Glück ist alles gut gelaufen“, gibt sich Piszczek, der schon fünfeinhalb Monate später wieder auf dem Platz stand, erleichtert.

Auch wenn Piszczeks Entscheidung aus gesundheitlicher Perspektive verwerflich gewesen sein mag, zeugt sein Einsatz von einer Mentalität, die die heutigen BVB-Stars auch an den Tag legen sollten, um gegen Real Madrid zu bestehen.

„An einem guten Tag kann Borussia Dortmund auch Real Madrid besiegen“, meinte Piszczek zuversichtlich und fügte an: „Wenn du Real schlägst, macht das einen Erfolg noch größer.“

+++ Emotionales BVB-Video heizt Stimmung ein +++

Borussia Dortmund bereitet sich weiter intensiv auf eines der wichtigsten Spiele der Klubgeschichte vor. Durch ein emotionales Video, dass der Verein am Donnerstagabend via X veröffentlichte, soll rund um den Verein bereits am Tag vor dem Duell mit Real Madrid eine euphorische Stimmung aufkommen.

Bei den Fans ist der Teaser vor dem Saisonfinale hinsichtlich der zahlreichen Like und „Gänsehaut“-Bekundungen in den Kommentaren definitiv positiv angekommen.

+++ BVB-Star in neuem Look +++

Niklas Süle hat sich pünktlich zum Finale der Champions League einen neuen Look zugelegt. Der Verteidiger des BVB ist seit kurzem mit blondiertem Haar auf dem Trainingsgelände zu sehen.

Ob er die neue Haarpracht beim Endspiel am Samstag auch auf dem Platz präsentieren darf, ist offen. Der 28-Jährige gehörte in den entscheidenden Spielen nicht mehr zum Stammpersonal.

Niklas Süle mit neuem Look

+++ Real-Torhüter reist erst am Samstag nach +++

Andriy Lunin hat den Wettlauf gegen die Zeit wohl verloren. Der Torhüter von Real Madrid konnte nicht mit dem Team zum Finale nach London reisen. Der Ukrainer war zuletzt erkrankt und sollte wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr nicht zum Reisetrupp gehören.

Lunin soll am Samstag nachreisen, das Abschlusstraining tags zuvor wird er aber auf jeden Fall verpassen. Womöglich bleibt ihm sogar nur ein Platz auf der Tribüne.

Bei Instagram meldete er sich mit folgenden Worten: „Es tut mir sehr leid, dass ich nicht das wichtigste Spiel der Saison und das wichtigste in meinem Leben zusammen mit der Mannschaft vorbereiten kann...Vielen Dank für all eure Nachrichten, Unterstützung und Zuspruch! Auf zur 15.“

Lunin war in Abwesenheit des lange verletzten Stammtorhüters Thibaut Courtois zur Nummer eins aufgestiegen, sollte wohl auch das Endspiel in der Königsklasse spielen. Aktuell sieht es aber danach aus, als ob er beim Kampf um den 15. Titel in der Real-Historie nicht wird mithelfen können. Courtois hatte zuletzt in LaLiga Minuten gesammelt.

Mit zum Kader der Madrilenen gehört auch David Alaba, der aufgrund einer Verletzung aber nicht zum Einsatz kommen wird.

+++ Watzke: So kann der BVB siegen +++

Hans-Joachim Watzke sieht seinen BVB klar in der Außenseiterrolle - und macht den Fans vor dem Final-Duell mit Topfavorit Real Madrid trotzdem Hoffnung.

„Es ist ganz einfach. Madrid ist Favorit, aber das ist etwas, das wir lieben“, sagte der BVB-Boss im Interview mit der As: „Schauen Sie sich an, was gerade in Dublin passiert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Leverkusen von zehn Spielen gegen Atalanta acht gewonnen hätte. Aber Atalanta hat gespielt, als ob es das letzte Spiel ihres Lebens wäre. Das muss man tun, um zu gewinnen.“

Watzke weiter: „Wer hat sich beim Spiel gegen PSG um Dortmund geschert? Niemand. Und wir haben sie nicht einmal geschlagen. Wir haben sie zweimal geschlagen.“

Nach dem Doppel-Triumph über PSG im Halbfinale sei auch der Titelgewinn möglich.

„Madrid als Favorit zu bezeichnen, ist keine Strategie, sondern eine historische Wahrheit. Man sollte nicht vergessen, dass sie noch nie ein Champions-League-Finale verloren haben. Aber es gibt immer ein erstes Mal“, sagte Watzke zum Abschluss.

+++ Hummels: Zwei Pleiten schmerzen... +++

„Nein, da bin ich ehrlich. Ich stehe zum zweiten Mal in meiner Karriere in diesem besonderen Endspiel. Und: Zwei unterschiedliche Gegner in meinen Champions-League-Finals sind schöner“, antwortete Mats Hummels der Sportbild auf die Frage, ob im der FC Bayern im Finale lieber gewesen wäre.

Die Pleite von 2013 tue Hummels „nicht mehr weh. Es gibt aber nur noch zwei Spiele in meiner Karriere, die mich richtig schmerzen.“ Der Verteidiger erklärte: „Das Meisterfinale im vergangenen Jahr gegen Mainz, als wir den Titel aus der Hand gegeben haben. Und das dritte Gruppenspiel gegen Südkorea bei der WM 2018, als wir ausgeschieden sind, auch weil ich diese riesige Kopfball-Chance vergeben habe.“

+++ Welcher Bayern-Star wohl gratulieren würde +++

Auf die Frage, welcher Bayern-Spieler bei einem CL-Sieg zuerst gratulieren würde, meinte Hummels: „Wir gönnen uns gegenseitig den Erfolg, da würden sich viele melden. Als Erster aber wahrscheinlich Thomas Müller, der ist da immer sehr kommunikativ.“

Zum angekündigten Rücktritt von Real Madrid-Star Toni Kroos zeigt sich Hummels „überrascht. Aber Toni ist ein kluger Kopf, der auf dem besten Level aufhören möchte. Und das macht er eindeutig. Ich habe schon bei den Bayern-Amateuren zusammen mit ihm im Grünwalder Stadion gespielt. Damals war ich noch Achter, er Sechser. Da hat mich Toni mit seinen Pässen in die Tiefe geschickt. Er ist ein großartiger Fußballer, einer der Besten, die es in Deutschland je gab und der den Fußball bei Real Madrid stark geprägt hat“.

+++ Hitzfeld schenkt sich CL-Finale +++

Ottmar Hitzfeld würde sich über den Dortmunder Triumph in der Königsklasse „unglaublich freuen. Meine Jahre in Dortmund gehören zu den schönsten in meinem Leben. Natürlich war auch die Zeit bei Bayern München prägend und eindrucksvoll“, sagte der 75-Jährige der Bild.

Und fügte an, dass „der Fußball im Pott ist auf seine Art und Weise trotzdem irgendwie noch intensiver“ sei. Hitzfelds Begründung dafür: „Weil die Fans dort für ihren Verein das letzte Hemd und sogar mehr geben. Sie würden vor Stolz platzen, wenn‘s mit dem erneuten Finalsieg klappt.“

Trainer Ottmar Hitzfeld (li.) und Co Trainer Michael Henke beim CL-Finale 1997

Eine vom BVB erhaltene Einladung für das nun anstehende CL-Finale hat der ehemalige Coach jedoch abgelehnt - nicht nur wegen einer erst kürzlich hinter sich gebrachten Hüft-OP.

„Ich meide mittlerweile solch gewaltige Menschen-Ansammlungen. Da fühle ich mich unwohl“, so Hitzfeld. „Klar, wenn man erst einmal auf der Tribüne sitzt, ist das großartig. Aber die Anreise und das ganze Drumherum wären mir einfach zu stressig. Da ist es im eigenen Wohnzimmer doch viel gemütlicher und entspannter.“

+++ Reus: „Es ist unbeschreiblich“ +++

„Wenn man es schafft, fällt viel von einem ab, obwohl wir als Borussia Dortmund nicht den großen Druck hatten wie Paris oder andere Vereine, die über Jahre das große Ziel hatten, ins Finale zu kommen“, erklärte BVB-Legende Marco Reus, der den Verein nach dieser Saison verlassen wird.

„Wir sind nach 1997 und 2013 wieder da und für uns, für den Verein, für die Region ist es etwas Besonderes“, fügte Reus hinzu. „Es ist unbeschreiblich, dass der Name Borussia Dortmund im Finale steht, weil es das größte Spiel ist, das man im Vereinsfußball erreichen kann. Es herrscht eine große Vorfreude.“

Während der spanische Meister sein letztes Saisonspiel in La Liga gegen Betis Sevilla (0:0) erst am vergangenen Samstag bestritt, hat der BVB nach dem 4:0 gegen Darmstadt 98 zum Saisonabschluss in der Bundesliga am 18. Mai eine Woche mehr Zeit zur Vorbereitung auf den großen Showdown.

Feiert Marco Reus zum BVB-Abschied seinen größten Triumph?

Nach zwei freien Tagen nach dem Darmstadt-Spiel nahm der BVB die Vorbereitung auf das Finale auf – auf ein Trainingslager verzichtete Trainer Edin Terzic. Dafür stand auch der Spaßfaktor im Mittelpunkt, so spielten Reus und Co. auch die neue Trendsportart Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash.

„Wir brauchen gute Trainingseinheiten, eine starke Fokussierung“, betonte Sportdirektor Kehl. „Wir werden uns richtig gut auf das Spiel vorbereiten. Am Ende braucht es eine Menge Leidenschaft, eine Menge Kampf. Wir spielen gegen Real Madrid und daher werden wir unheimlich viel Herz brauchen.“

+++ Freitagmittag Abflug nach London +++

Am vergangenen Samstag bestritt der BVB ein Testspiel gegen die eigene U23, ehe zwei weitere freie Tage folgten. Am Dienstag ging es in Dortmund mit dem Media Day, wo sich die Profis den Fragen der internationalen Journalisten stellen, in die heiße Phase.

Am Freitagmittag fliegt der BVB-Tross dann nach London, wo im Wembley-Stadion die Pressekonferenz (20 Uhr deutscher Zeit) sowie das Abschlusstraining (20.45 Uhr deutscher Zeit) abgehalten werden.

+++ Bei Triumph: Jubelkorso durch Innenstadt +++

Fans, die nicht in London vor Ort sind, können das Spiel gegen Real an einem der drei Public-Viewing-Orte verfolgen (Festplatz Fredenbaum an der Ebertstraße, Hansaplatz sowie Westfalenhallen 3 und 4).

Im Falle eines Triumphs soll es am Sonntag einen Jubelkorso durch die Innenstadt geben. Der Truck mit den Spielern startet am Borsigplatz – der Ort, an dem der BVB vor knapp 115 Jahren gegründet wurde. Um 16.09 Uhr soll sich der Konvoi in Bewegung setzen.

Bis zu 300.000 BVB-Fans werden erwartet. Die Kapazität auf dem Borsigplatz ist aus Sicherheitsgründen allerdings begrenzt, die Auslastung wird streng kontrolliert, warnt die Stadt Dortmund.

-----