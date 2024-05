Nacht der Fassungslosigkeit beim FC Bayern

In einer theaterartigen Location in Madrid bat der FC Bayern nach dem Spiel gegen Real Madrid zum Bankett. Eigentlich stand alles für eine rauschende Nacht bereit, nur das sportliche Ergebnis wollte nicht dazu passen.

Entsprechend gedrückt war die Stimmung bei allen, die erste Wut über Schiedsrichter Szymon Marciniak war ein wenig verraucht. CEO Jan-Christian Dreesen hielt sich in seiner obligatorischen Rede nicht lange mit dem polnischen Referee auf, sondern wollte den Fokus nach vorne richten.

Dreesen beschwört das „Mia san Mia“

„Wir sind auch schon in der Vergangenheit durch solche Talsohlen und tiefe Gräben gegangen“, sagte der 56-Jährige. „Das ist es, was uns als Bayern-Familie auszeichnen soll: Dass wir nach so bitteren Niederlagen stärker als zuvor zurückkommen“.