Kommentar zum Real-Desaster: FC Bayern muss die richtigen Lehren ziehen

Großer Kampf der Bayern gegen Real

Hier müssen Eberl und Co. ansetzen

Aber: Nach dieser in allen Belangen bemerkenswerten Saison sollte man nicht allzu lange auf die guten Partien in der Champions League blicken.

All die unnötigen Niederlagen in Bochum, in Heidenheim oder gegen Dortmund sind der Punkt, an dem man ansetzen sollte.