"Pure Freude": Terzic jubelt über Finaleinzug

"Dafür machen wir es. Wir hätten uns gewünscht, letztes Jahr in unserem Stadion so ein ähnliches Bild zu kreieren", führte der 41-Jährige mit Blick auf die verpasste Meisterschaft in der vergangenen Saison aus: "Da sah es nach dem Spiel anders aus, aber heute konnten wir unseren Fans etwas zurückgeben, in dem wir es geschafft haben, wieder gemeinsam nach London zum Champions-League-Finale zu fahren."