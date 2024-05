Real Madrid: Der "Verrückte" greift nach dem Pott

„El Loco“ lautet sein Spitzname in Spanien. Das meint so viel wie „der Verrückte“. Eine Bezeichnung, bei der Antonio Rüdiger selbst nicht widerspricht. Denn dass es auch gut sein kann, etwas anders zu sein, beweist der Abwehrchef von Real Madrid seit Jahren.

Dass Rüdiger zur Weltspitze gehört, war lange Zeit nicht abzusehen. Sein Profidebüt feierte der gebürtige Berliner vor rund zwölf Jahren in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart in der 3. Liga.

Als die AS Rom ihn im Sommer 2015 für eine Gebühr in Höhe von vier Millionen Euro auslieh und später sogar fest verpflichtete (neun Millionen Euro), hielten nicht wenige VfB-Fans diesen Deal für hervorragend. Doch im Ausland wurde er zum Weltstar.

Toni Rüdiger ist bei Real Liebling der Fans und seiner Mitspieler

Mit der Empfehlung dieser imposanten Titelsammlung rückte er in den Fokus der deutschen Nationalmannschaft und auch von Real Madrid. Rüdiger wechselte ablösefrei und überzeugt seitdem auch in der spanischen Hauptstadt. In seiner zweiten Saison gehört der 31-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern und zum unverzichtbaren Stammspieler.

Nur Mittelfeldmotor Valverde (4190 Minuten) bringt es in dieser Real-Saison auf mehr Einsatzzeiten als Rüdiger (3986). In Madrid ist der Rechtsfuß aufgrund seiner Faxen, die er gerne macht, Liebling der Fans und auch seiner Mitspieler.

Bei den Medien verdient er sich regelmäßig Bestnoten. Real und Rüdiger – das passt nicht nur sportlich einfach zusammen. Den Meistertitel hat er mit den Königlichen bereits in die Vitrine stellen können, der Henkelpott soll am Samstag folgen. Die Partie gegen Dortmund ist für Rüdiger ein Wiedersehen mit seiner Vergangenheit.

Antonio Rüdiger gegen seine BVB-Vergangenheit

Keine extra Vorbereitung und Tochter als Hauptmotivation

Am Samstagabend will er im Londoner Wembley-Stadion einfach „seinen Job machen. Für meinen Klub, für meine Spieler. Es ist mein Job, dieses Spiel zu gewinnen.“

Dass der Abwehrchef seine Titelsammlung erweitern will, ist klar: „Was für mich immer wichtig war, ist, dem Team zu helfen. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich versuche immer die beste Version von mir selbst zu sein.“ An Einsatz und Leidenschaft wird es Rüdiger am Samstag ganz sicher nicht fehlen. Und trotzdem meinte er: „Das Allerwichtigste ist: Meine Tochter hat an dem Tag Geburtstag.“