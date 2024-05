Tuchel schwärmt: Wie Kinder im Bernabeu

Ein letztes Heißmachen vor dem großen Tanz? Eine verbale Motivationsspritze für den Kracher beim schwerstmöglichen Gegner? Mitnichten! Als Thomas Tuchel am Dienstagabend auf dem Rasen des Estadio Santiago Bernabeu seine Mannschaft auf den Champions-League-Hit bei Real Madrid einschwor, appellierte er an die kleinen Fans in seinen gestandenen Fußballern.

"Es ist wichtig, sich mit dem eigenen inneren Kind zu verbinden und sich zu verdeutlichen, dass wir diese Spiele nachgespielt haben im Garten", sagte Tuchel über seine mehrere Minuten lange Ansprache vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei den Königlichen.

Seine Stars sollten dieses große Spiel auch "genießen", betonte er, "dankbar sein und stolz darauf". All das aber, auch das erzählte er Kapitän Manuel Neuer und Co., "soll uns nicht davon abhalten, den letzten Schritt nach Wembley zu gehen" - ins Finale am 1. Juni in London.