VfB in der Champions League: "Großartiges erreicht"

„Stuttgart international – unser VfB spielt in der nächsten Saison auf der größten Bühne, die der europäische Fußball bietet“, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle: „Die Qualifikation für diesen Wettbewerb, der magische Europapokal-Nächte für alle VfB-Fans verspricht, ist das Resultat der exzellenten Arbeit aller Beteiligten.“

Durch den Sieg von Borussia Dortmund im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain (1:0) steht fest, dass in der kommenden Saison fünf Klubs aus der Fußball-Bundesliga in der Königsklasse antreten dürfen. Der VfB, derzeit Tabellendritter, ist sicher dabei. Gemeinsam habe der Klub „Großartiges erreicht“, so Wehrle.