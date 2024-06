Brisanter BVB-Deal: Fans legen nach - auch TV-Experte kritisch

Rüstungskonzern Rheinmetall wird neuer Sponsor von Borussia Dortmund . Die Kritik am Deal ist groß. Auch der ehemalige Nationalspieler Per Mertesacker hat eine klare Meinung.

„Ich tue mich etwas schwer mit der gesellschaftlichen Etablierung eines Rüstungskonzerns“, sagte der TV-Experte vor dem Champions-League-Finale in Wembley ( JETZT im LIVETICKER ).

„Es ist wichtig, die Demokratie zu sichern und zu verteidigen“, sagte er weiter. Schwierig an der Thematik finde er, dass durch den Deal nun auch der BVB vom Krieg profitiere. „Ich hoffe, dass wir die Diskussionen aufrechterhalten“, mahnte er.

BVB legen mit Rheinmetall-Kritik nach

Mit einem Banner betonten die Dortmunder-Fans zudem erneut ihre kritische Sicht der Dinge: „Rheinmetall: Mit dem Fußball zum Saubermann-Image?“, hieß es dort. Zudem gehe es den Anhängern darum, den Verein vor Sportswashing zu schützen. „Protecting BVB From Sportswashing Is Our Mission“, stand auf einem zweiten Banner.